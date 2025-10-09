UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Угорщина погодилась на заборону поставок ЗПГ з Росії до Євросоюзу, - EUObserver

Фото: Угорщина погодилась на заборону поставок ЗПГ з Росії до Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Угорщини погодився на заборону поставок російського зрідженого природного газу до Євросоюзу. Це обмеження повинно стати складовою нового пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUObserver.

За даними джерел видання, Угорщина погодилась змінити свою попередню позицію стосовно заборони поставок ЗПГ з Росії до Європи.

Зазначається, що головною проблемою щодо погодження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, як і раніше, залишаються позиції Словаччини та Австрії.

Відмова ЄС від російських енергоносіїв

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.

Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.

Також відомо, що щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з

Також відомо, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського ЗПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.

Розуміючи, що Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщина