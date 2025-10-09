Угорщина погодилась на заборону поставок ЗПГ з Росії до Євросоюзу, - EUObserver

Уряд Угорщини погодився на заборону поставок російського зрідженого природного газу до Євросоюзу. Це обмеження повинно стати складовою нового пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUObserver .

Зазначається, що головною проблемою щодо погодження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, як і раніше, залишаються позиції Словаччини та Австрії.

За даними джерел видання, Угорщина погодилась змінити свою попередню позицію стосовно заборони поставок ЗПГ з Росії до Європи.

Відмова ЄС від російських енергоносіїв

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.

Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.

Також відомо, що щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з

Також відомо, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського ЗПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.

Розуміючи, що Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.