ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз, - EUObserver

Четверг 09 октября 2025 09:47
UA EN RU
Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз, - EUObserver Фото: Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Это ограничение должно стать составляющей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUObserver.

По данным источников издания, Венгрия согласилась изменить свою предыдущую позицию относительно запрета поставок СПГ из России в Европу.

Отмечается, что главной проблемой по согласованию 19-го пакета санкций Евросоюза против России по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии.

Отказ ЕС от российских энергоносителей

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.

Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с

Также известно, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

Понимая, что Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Российская Федерация
Новости
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Масштабный пожар, раненые и обесточивание: что известно об атаке РФ в Одесской области
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны