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Угорщина підтвердила намір вийти з МКС

Четвер 03 квітня 2025 11:53
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Угорщина підтвердила намір вийти з МКС Фото: Гергелі Гуляш, керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини (infopost.media)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Угорщини, сьогодні, 3 квітня, ініціює вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки організація "відійшла від своєї первісної мети".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника апарату угорського прем’єра Гергелі Гуляша, якого цитує Index.

За словами Гуляша, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом організація стала "політичним органом", а обвинувачення в бік голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу є "найсумнішим тому прикладом".

Зокрема він додав, що Угорщина нібито перебуває в унікальній ситуації, оскільки її парламент ніколи не проголошував статуту МКС, у зв'язку з чим країна не є частиною його законодавства. Через це, нібито, Будапешт не зобов'язаний арештовувати когось на підставі виданого організацією ордера.

Вихід Угорщини з МКС

Вчора, 2 квітня, "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на міністра юстиції Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Процес виходу може зайняти близько року часу.

Окремо варто додати й те, що сьогодні до Угорщини прибув Нетаньягу. Його візит відбувся попри виданий МКС ордер на його арешт.

У березні в Будапешті також стверджували, що не будуть арештовувати диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде до країни, оскільки видача ордера була нібито "не найвдалішим" рішення МКС.

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МКС Угорщина
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