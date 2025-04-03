Угорщина підтвердила намір вийти з МКС

Уряд Угорщини, сьогодні, 3 квітня, ініціює вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки організація "відійшла від своєї первісної мети".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника апарату угорського прем’єра Гергелі Гуляша, якого цитує Index.

Зокрема він додав, що Угорщина нібито перебуває в унікальній ситуації, оскільки її парламент ніколи не проголошував статуту МКС, у зв'язку з чим країна не є частиною його законодавства. Через це, нібито, Будапешт не зобов'язаний арештовувати когось на підставі виданого організацією ордера.

За словами Гуляша, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом організація стала "політичним органом", а обвинувачення в бік голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу є "найсумнішим тому прикладом".

Вихід Угорщини з МКС

Вчора, 2 квітня, "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на міністра юстиції Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Процес виходу може зайняти близько року часу.

Окремо варто додати й те, що сьогодні до Угорщини прибув Нетаньягу. Його візит відбувся попри виданий МКС ордер на його арешт.

У березні в Будапешті також стверджували, що не будуть арештовувати диктатора Володимира Путіна, якщо той приїде до країни, оскільки видача ордера була нібито "не найвдалішим" рішення МКС.

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