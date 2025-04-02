Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду, - Free Europe
Уряд Угорщини планує відмовитися від членства в Міжнародному кримінальному суді. Відповідний процес може тривати до року.
Про це заявив міністр юстиції Бенце Тужон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорську редакцію Free Europe.
Ця новина не є несподіванкою, оскільки уряд уже говорив про це з моменту інавгурації Дональда Трампа як президента США. Минулого року уряд Угорщини нібито доручив трьом своїм міністрам розслідувати можливість і обставини виходу.
Тузсон повідомив, що Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду запрошеним дипломатам на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.
Що станеться, якщо Угорщина вийде з МКС
За даними видання, щоб уряд Угорщини ухвалив таке рішення, спершу влада має подати до Національних зборів офіційну пропозицію про відкликання. Якщо більшість депутатів її підтримає, уряд розпочне процедуру виходу. За словами джерела, знайомого із ситуацією, цей процес може зайняти близько року.
Такий розвиток подій не є несподіваним, адже ще минулого року завершилися повноваження угорського представника в МКС Петера Ковача. Однак він продовжує працювати над однією зі справ, тому залишатиметься на посаді до її завершення. Також анонімне джерело повідомило, що незабаром текст проєкту постанови про вихід Угорщини з МКС може з’явитися на сайті НС.
Відомо, що розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Трампа. За даними видання, з того моменту уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли він заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".
Зауважимо, що після того, як Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, на подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.
Примітно, що сьогодні, 2 квітня, до Угорщини має приїхати ізраїльський премʼєр Ізраїлю Нетаньягу попри ордер на арешт від МКС виданий Міжнародним кримінальним судом.
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