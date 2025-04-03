Венгрия подтвердила намерение выйти из МУС

Правительство Венгрии, сегодня, 3 апреля, инициирует выход страны из Международного уголовного суда (МУС), поскольку организация "отошла от своей первоначальной цели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя аппарата венгерского премьера Гергели Гуляша, которого цитирует Index.

В частности он добавил, что Венгрия якобы находится в уникальной ситуации, поскольку ее парламент никогда не провозглашал устав МУС, в связи с чем страна не является частью его законодательства. Из-за этого, якобы, Будапешт не обязан арестовывать кого-то на основании выданного организацией ордера.

По словам Гуляша, МУС был "достойной уважения инициативой", но в последнее время организация стала "политическим органом", а обвинения в сторону главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху являются "самым печальным тому примером".

Выход Венгрии из МУС

Вчера, 2 апреля, "Радио Свобода" сообщала со ссылкой на министра юстиции Венгрии Бенце Тужона, что страна намерена выйти из МУС. Процесс выхода может занять около года времени.

Отдельно стоит добавить и то, что сегодня в Венгрию прибыл Нетаньяху. Его визит состоялся несмотря на выданный МУС ордер на его арест.

В марте в Будапеште также утверждали, что не будут арестовывать диктатора Владимира Путина, если тот приедет в страну, поскольку выдача ордера была якобы "не самым удачным" решение МУС.

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