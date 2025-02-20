Угорщина не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських осіб на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу. На думку Будапешту, необхідно дати час для американо-російських переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HirTV .

Згідно із заявою міністерства, Сійярто перед запланованою зустріччю з радником з національної безпеки США повідомив, що європейські ліберальні політики явно хочуть, щоб Україна продовжувала війну, а також штовхають у цьому напрямку українського президента.

​​​​​​​ "Звичайно, я не знаю, наскільки потрібно штовхати в цьому напрямку, але точно те, що вони постійно надихають і спонукають українського президента продовжувати війну", - сказав він.

Тоді він оголосив, що Рада із закордонних справ Європейського Союзу збереться наступного понеділка, і що вже існує великий тиск на уряд Угорщини, щоб продовжити санкції, які спрямовані в першу чергу проти росіян і білорусів, тоді як термін їх дії закінчується не раніше 15 березня, а рішення має бути прийнято до 10 березня.

"Однак очевидно, що європейські провоєнні політики поспішають вперед і намагаються створити труднощі у встановленні миру, постійно прагнучи блискавично ухвалити рішення в Брюсселі, які можуть перешкодити миротворчому процесу", - сказав він.

"Ми не погодимося продовжити режим санкцій щодо фізичних осіб у понеділок на півроку", - заявив Сійярто.