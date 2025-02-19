Посли ЄС погодили 16-й пакет санкції проти Росії

ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження, затверджені на засіданні міністрів закордонних справ.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна .

Посли Європейського Союзу ухвалили, що ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Це вже 16-й пакет з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну .

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен у соцмережі Х привітала погодження нового пакету, заявивши, що ЄС ще більше посилює заходи з обходу, націлюючись на більшу кількість суден з "тіньового флоту" Путіна і запроваджуючи нові заборони на імпорт та експорт.

"Ми маємо намір продовжувати чинити тиск на Кремль.", - заначила вона.

16-й пакет санкцій проти РФ

Неділю тому Європейська комісія почала підготовку нових санкцій проти Російської Федерації, які будуть спрямовані на імпорт викопного палива, про це заявила під час брифінгу у Брюсселі речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Відповідаючи на питання журналістів щодо оцінки санкцій ЄС проти російських енергоносіїв та заяви міністра оборони США Піта Гегсета про можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів завдяки енергетичним санкціям, Піньо зазначила: "Ми працюємо, і насправді, ми запровадили санкції щодо російської енергетики з самого початку війни".

Вона уточнила, що ці санкції передбачають поступове зменшення залежності Євросоюзу від російського викопного палива.

"Але ми, зі свого боку, з боку ЄС, маємо кілька пакетів. Ми зараз обговорюємо 16-й пакет, який також вплине на енергетику і який сприятиме поступовому припиненню нашого імпорту викопного палива з Росії", - підкреслила Піньо.