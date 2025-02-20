Венгрия не поддержит продление санкций против российских и белорусских лиц на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза. По мнению Будапешта, необходимо дать время для американо-российских переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HirTV .

Согласно заявлению министерства, Сийярто перед запланированной встречей с советником по национальной безопасности США сообщил, что европейские либеральные политики явно хотят, чтобы Украина продолжала войну, а также толкают в этом направлении украинского президента.

"Конечно, я не знаю, насколько нужно толкать в этом направлении, но точно то, что они постоянно вдохновляют и побуждают украинского президента продолжать войну", - сказал он.

Тогда он объявил, что Совет по иностранным делам Европейского Союза соберется в следующий понедельник, и что уже существует большое давление на правительство Венгрии, чтобы продлить санкции, которые направлены в первую очередь против россиян и белорусов, тогда как срок их действия истекает не ранее 15 марта, а решение должно быть принято до 10 марта.

"Однако очевидно, что европейские провоенные политики спешат вперед и пытаются создать трудности в установлении мира, постоянно стремясь молниеносно принять решения в Брюсселе, которые могут помешать миротворческому процессу", - сказал он.

"Мы не согласимся продлить режим санкций в отношении физических лиц в понедельник на полгода", - заявил Сийярто.