Венгрия не поддержит продление санкций против РФ, - Сийярто
Венгрия не поддержит продление санкций против российских и белорусских лиц на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза. По мнению Будапешта, необходимо дать время для американо-российских переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HirTV.
Согласно заявлению министерства, Сийярто перед запланированной встречей с советником по национальной безопасности США сообщил, что европейские либеральные политики явно хотят, чтобы Украина продолжала войну, а также толкают в этом направлении украинского президента.
"Конечно, я не знаю, насколько нужно толкать в этом направлении, но точно то, что они постоянно вдохновляют и побуждают украинского президента продолжать войну", - сказал он.
Тогда он объявил, что Совет по иностранным делам Европейского Союза соберется в следующий понедельник, и что уже существует большое давление на правительство Венгрии, чтобы продлить санкции, которые направлены в первую очередь против россиян и белорусов, тогда как срок их действия истекает не ранее 15 марта, а решение должно быть принято до 10 марта.
"Однако очевидно, что европейские провоенные политики спешат вперед и пытаются создать трудности в установлении мира, постоянно стремясь молниеносно принять решения в Брюсселе, которые могут помешать миротворческому процессу", - сказал он.
"Мы не согласимся продлить режим санкций в отношении физических лиц в понедельник на полгода", - заявил Сийярто.
В качестве обоснования этого он отметил, что есть время до 10 марта, когда должно быть принято решение о продлении санкций и время должно быть дано на американо-российские переговоры, поэтому, по его словам, важно предотвратить любые решения, которые могут помешать успеху.
16-й пакет санкций ЕС против РФ
Заметим, что послы 27 стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе 19 февраля. В свою очередь, министры иностранных дел должны официально утвердить их в Брюсселе в понедельник, 24 февраля - в третью годовщину полного вторжения России в Украину.
РБК-Украина писало, что СМИ узнали подробности 16-го пакета санкций ЕС против России.
В то же время напомним, что в Киеве по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину состоится саммит с участием стран-партнеров и европейских чиновников. В отдельном материале РБК-Украина сообщало, кто приедет в Киев на саммит.
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