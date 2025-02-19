ЗМІ дізналися подробиці 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Країни ЄС в 16-й раз ввели санкції проти Росії. ЗМІ дізнались, які обмеження включає новий пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

"Заходи передбачають введення візових заборон і заморожування активів 48 нових фізичних і 35 юридичних осіб - у порівнянні з 34 фізичними і 18 юридичними особами, зазначеними в первинній пропозиції Європейської Комісії в січні", - пише видання.

Також, як дізнались журналісти, запроваджуються нові юридичні критерії для внесення до чорного списку капітанів "тіньового флоту" російських танкерів, які допомагають Москві "прорвати" західне нафтове ембарго.

"Вони призупиняють дію ліцензій на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС, забороняють 13 невеликим російським банкам користуватися міжнародною платіжною системою Swift і вводять заборону на імпорт російського алюмінію", - перераховують обмеження автори статті.

При цьому, як зазначається, "санкції мало що роблять для обмеження імпорту російського скрапленого газу до ЄС". А початковий проект чорного списку, з яким ознайомився EUobserver, не містив імен великих російських олігархів, натомість "націлений на дрібних чиновників і пропагандистів, які беруть участь у військових діях Росії".