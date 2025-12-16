Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання зрідженого газу

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, у травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який має на меті повністю припинити імпорт російської нафти та газу країнами ЄС до 2027 року.

Проти плану виступали Словаччина та Угорщина. У вересні прем'єр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що його країна не відмовиться від російського газу і на це є дві причини. За його словами, по-перше, у разі відмови доведеться шукати альтернативні шляхи постачання, по-друге, відмова він дешевих російських енергоносіїв автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення.

Також Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

На початку грудня представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.

Згідно з погодженими правилами, імпорт повністю припинять до 30 вересня 2027 року. Закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, припинять до червня 2026 року.

Постачання скрапленого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами - 30 вересня 2027 року.

Після цього президент Естонії Алар Каріс висловив думку, що Угорщині варто надати допомогу у сплаті штрафів за розірвання енергетичних угод із Росією.