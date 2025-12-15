ua en ru
Естонія врятує Угорщину від штрафів, якщо Орбан відмовиться від контрактів із РФ

Євросоюз, Понеділок 15 грудня 2025 04:55
Естонія врятує Угорщину від штрафів, якщо Орбан відмовиться від контрактів із РФ Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Естонія запропонувала врятувати Угорщину від штрафів, якщо Віктор Орбан відмовиться від контрактів із Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю фінській газеті Ilta Sanomat.

Так, президент Естонії Алар Каріс висловив думку, що Угорщині варто надати допомогу у сплаті штрафів за розірвання енергетичних угод із Росією.

"Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи", – наголосив президент Естонії.

Він підкреслив, що деякі угоди між Будапештом та Москвою, укладені прем’єр-міністром Віктором Орбаном для забезпечення постачання дешевої енергії, можуть діяти навіть до 2040-х років.

Каріс наголосив, що Угорщина має відмовитися від цих контрактів із РФ, адже вони підтримують енергетичну залежність від країни-агресора та суперечать європейській єдності у протидії російській агресії. Нагадаємо, що Орбан нещодавно відвідав Москву, щоб узгодити умови постачання російської енергії, що викликало критику у Європейському Союзі.

За словами експертів, пропозиція Естонії є важливим сигналом європейської солідарності та готовності підтримувати держави, які прагнуть відмовитися від російських енергетичних ресурсів, навіть якщо це супроводжується фінансовими витратами. Такий крок також підкреслює стратегічну роль Балтії у просуванні енергетичної незалежності Європи від Москви.

