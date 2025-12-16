Венгрия подписала контракт с США по поставкам сжиженного газа

Отказ ЕС от российского газа

Напомним, в мае 2022 года Еврокомиссия представила план REPowerEU, который имеет целью полностью прекратить импорт российской нефти и газа странами ЕС до 2027 года.

Против плана выступали Словакия и Венгрия. В сентябре премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не откажется от российского газа и на это есть две причины. По его словам, во-первых, в случае отказа придется искать альтернативные пути поставки, во-вторых, отказ он дешевых российских энергоносителей автоматически приведет к необходимости повышать цены для населения.

Также Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

В начале декабря представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.

Согласно согласованным правилам, импорт полностью прекратят до 30 сентября 2027 года. Закупки газа, которые осуществляются без предварительных контрактов, прекратят до июня 2026 года.

Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам должны завершиться 1 января 2027 года, поставки газа по трубопроводам - 30 сентября 2027 года.

После этого президент Эстонии Алар Карис выразил мнение, что Венгрии следует оказать помощь в уплате штрафов за расторжение энергетических соглашений с Россией.