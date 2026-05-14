Венгрия назвала неприемлемыми удары РФ по Закарпатью
Будапешт впервые с начала полномасштабной войны вызвал посла России Евгения Станиславова из-за обстрела Закарпатья. Венгерская сторона выразила протест Москве и потребовала прекратить атаки против гражданского населения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан.
Венгрия вызвала российского посла
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что 14 мая провела встречу с послом РФ в Будапеште Евгением Станиславовым.
Разговор длился около получаса и касался российского удара по Закарпатью, который произошел накануне.
Как подчеркнула глава венгерского МИД, это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ, когда Будапешт официально вызвал российского дипломата в связи с атакой на украинскую территорию.
Что заявила Анита Орбан
По словам министра, Венгрия выразила российской стороне протест из-за удара по Закарпатской области, где проживает венгерское национальное меньшинство.
"Я еще раз подчеркнула, что правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение и требует немедленного прекращения агрессии против гражданского населения", - отметила Орбан.
Также Орбан вступилась за венгров, проживающих на Закарпатье.
"Я сказала послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что сейчас атакуют и Закарпатье, где проживают венгры", – заявила Анита Орбан.
Она также добавила, что во время разговора потребовала от России сделать все возможное для скорейшего прекращения огня и завершения войны.
Атака РФ на Закарпатье
13 мая Россия провела масштабную воздушную атаку по Украине с применением ударных беспилотников. В результате обстрела повреждения получили объекты в нескольких регионах страны, в том числе на Закарпатье.
После этой атаки официальный Будапешт впервые публично выступил с отдельной реакцией именно на удары по Закарпатской области.
Напоминаем, что Венгрия впервые с начала полномасштабной войны решила вызвать российского посла в МИД после атаки РФ на Закарпатье. В Будапеште сообщили, что дипломат должен прибыть в министерство утром 14 мая.
Отметим, что глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство намерено пересмотреть подход к политике в отношении Евросоюза, сохранив при этом курс на защиту интересов венгерского меньшинства в Украине.