Венгрия назвала неприемлемыми удары РФ по Закарпатью

16:45 14.05.2026 Чт
Власти Венгрии впервые отдельно отреагировали на российский удар по Закарпатской области
Анастасия Никончук
Фото: Анита Орбан (GettyImages)
Будапешт впервые с начала полномасштабной войны вызвал посла России Евгения Станиславова из-за обстрела Закарпатья. Венгерская сторона выразила протест Москве и потребовала прекратить атаки против гражданского населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан.

Венгрия вызвала российского посла

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что 14 мая провела встречу с послом РФ в Будапеште Евгением Станиславовым.

Разговор длился около получаса и касался российского удара по Закарпатью, который произошел накануне.

Как подчеркнула глава венгерского МИД, это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ, когда Будапешт официально вызвал российского дипломата в связи с атакой на украинскую территорию.

Что заявила Анита Орбан

По словам министра, Венгрия выразила российской стороне протест из-за удара по Закарпатской области, где проживает венгерское национальное меньшинство.

"Я еще раз подчеркнула, что правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение и требует немедленного прекращения агрессии против гражданского населения", - отметила Орбан.

Также Орбан вступилась за венгров, проживающих на Закарпатье.

"Я сказала послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что сейчас атакуют и Закарпатье, где проживают венгры", – заявила Анита Орбан.

Она также добавила, что во время разговора потребовала от России сделать все возможное для скорейшего прекращения огня и завершения войны.

Атака РФ на Закарпатье

13 мая Россия провела масштабную воздушную атаку по Украине с применением ударных беспилотников. В результате обстрела повреждения получили объекты в нескольких регионах страны, в том числе на Закарпатье.

После этой атаки официальный Будапешт впервые публично выступил с отдельной реакцией именно на удары по Закарпатской области.

Напоминаем, что Венгрия впервые с начала полномасштабной войны решила вызвать российского посла в МИД после атаки РФ на Закарпатье. В Будапеште сообщили, что дипломат должен прибыть в министерство утром 14 мая.

Отметим, что глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство намерено пересмотреть подход к политике в отношении Евросоюза, сохранив при этом курс на защиту интересов венгерского меньшинства в Украине.

