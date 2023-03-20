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Угорщина наклала заборону на спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі, - ЗМІ

Фото: Угорщина наклала заборону на спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Угорщини наклала вето на спільну заяву країн-членів Європейського Союзу, яка стосувалась виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Через те, що Будапешт наклав заборону, заяву від свого імені було опубліковано головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - сказано в заяві Борреля.

Окрім цього міністри юстиції різних країн світу зустрілись у Лондоні, аби обговорити підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів росіян в Україні.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

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