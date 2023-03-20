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Венгрия наложила запрет на совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге, - СМИ

Фото: Венгрия наложила запрет на совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Венгрии наложили вето на совместное заявление стран-членов Европейского Союза, касающееся выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Из-за того, что Будапешт наложил запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля.

Кроме того , министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне, чтобы обсудить поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений россиян в Украине.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу , поскольку в 123 странах он может быть арестован.

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