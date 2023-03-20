Венгрия наложила запрет на совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге, - СМИ

Власти Венгрии наложили вето на совместное заявление стран-членов Европейского Союза, касающееся выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Из-за того, что Будапешт наложил запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля.

Кроме того , министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне, чтобы обсудить поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений россиян в Украине.