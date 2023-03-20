Після видачі ордера на арешт Путіна міністри юстиції різних країн світу зустрілися у Лондоні
Міністри юстиції різних країн світу зустрілись у Лондоні, аби обговорити підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів росіян в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначимо, що зустріч відбулася після того, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна через звинувачення у депортації українських дітей.
Міністр юстиції Британії Домінік Рааб заявив, що уряд продовжуватиме фінансувати та надавати експертизу суду, доки "справедливість не буде переможе".
"Ми збираємось сьогодні в Лондоні, об’єднані однією метою - притягнути військових злочинців до відповідальності за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення", - сказав він.
Зауважимо, що на конференції виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін, а також прокурор МКС Карім Хан.
Зазначимо, що рішення суду Гааги може значно обмежити можливість Путіна виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.
До того ж, прокурор МУС Карім Хан зазначив, що ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя.
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