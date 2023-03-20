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Після видачі ордера на арешт Путіна міністри юстиції різних країн світу зустрілися у Лондоні

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Лондон, Понеділок 20 березня 2023 14:50
Після видачі ордера на арешт Путіна міністри юстиції різних країн світу зустрілися у Лондоні Фото: після видачі ордера на арешт Путіна міністри юстиції різних країн світу зустрілися у Лондоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри юстиції різних країн світу зустрілись у Лондоні, аби обговорити підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів росіян в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначимо, що зустріч відбулася після того, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна через звинувачення у депортації українських дітей.

Міністр юстиції Британії Домінік Рааб заявив, що уряд продовжуватиме фінансувати та надавати експертизу суду, доки "справедливість не буде переможе".

"Ми збираємось сьогодні в Лондоні, об’єднані однією метою - притягнути військових злочинців до відповідальності за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення", - сказав він.

Зауважимо, що на конференції виступили міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор Андрій Костін, а також прокурор МКС Карім Хан.

Зазначимо, що рішення суду Гааги може значно обмежити можливість Путіна виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

До того ж, прокурор МУС Карім Хан зазначив, що ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя.

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