Угорщина і Словаччина відновили імпорт нафти через "Дружбу"

Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба" після перерви, яку спричинила українська атака.
Про це заявили міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та угорська нафтова компанія MOL, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Компанія MOL, яка управляє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, заявила про надходження російської нафти в обидві країни, проте деталей не розкрила.
Зі свого боку Сакова підтвердила, що Словаччина почала знову імпортувати російську нафту.
"Сподіваюся, робота залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - додала вона.
Нагадаємо, українські захисники за останній час уже кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території Росії. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину призупинялося.
На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав погрожувати, що якщо удари продовжаться, Угорщина припинить експорт електроенергії в Україну.
Також сьогодні, 28 серпня, угорська влада оголосила, що командувачу Силами безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.
У відповідь український воїн зазначив, що угорські гроші за російську нафту потім ідуть на виробництво дронів і ракет, якими країна-агресор б'є по мирних містах України.