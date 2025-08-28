UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Угорщина і Словаччина відновили імпорт нафти через "Дружбу"

Ілюстративне фото: постачання нафти через "Дружбу" відновилося (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба" після перерви, яку спричинила українська атака.

Про це заявили міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та угорська нафтова компанія MOL, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія MOL, яка управляє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, заявила про надходження російської нафти в обидві країни, проте деталей не розкрила.

Зі свого боку Сакова підтвердила, що Словаччина почала знову імпортувати російську нафту.

"Сподіваюся, робота залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - додала вона.

Удари по "Дружбі"

Нагадаємо, українські захисники за останній час уже кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території Росії. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину призупинялося.

На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав погрожувати, що якщо удари продовжаться, Угорщина припинить експорт електроенергії в Україну.

Також сьогодні, 28 серпня, угорська влада оголосила, що командувачу Силами безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.

У відповідь український воїн зазначив, що угорські гроші за російську нафту потім ідуть на виробництво дронів і ракет, якими країна-агресор б'є по мирних містах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаДружбаВійна в Україні