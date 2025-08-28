Венгрия и Словакия возобновили импорт нефти через "Дружбу"

Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть через трубопровод "Дружба" после перерыва, который вызвала украинская атака.
Об этом заявили министр экономики Словакии Дениса Сакова и венгерская нефтяная компания MOL, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компания MOL, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, заявила о поступлении российской нефти в обе страны, однако деталей не раскрыла.
В свою очередь Сакова подтвердила, что Словакия начала снова импортировать российскую нефть.
"Надеюсь, работа останется стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - добавила она.
Напомним, украинские защитники за последнее время уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории России. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.
На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал угрожать, что если удары продолжатся, Венгрия прекратит экспорт электроэнергии в Украину.
Также сегодня, 28 августа, венгерские власти объявили, что командующему Силами беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.
В ответ украинский воин отметил, что венгерские деньги за российскую нефть потом идут на производство дронов и ракет, которыми страна-агрессор бьет по мирным городам Украины.