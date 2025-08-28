ua en ru
Угорщина і Словаччина відновили імпорт нафти через "Дружбу"

Четвер 28 серпня 2025 17:10
Угорщина і Словаччина відновили імпорт нафти через "Дружбу" Ілюстративне фото: постачання нафти через "Дружбу" відновилося (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба" після перерви, яку спричинила українська атака.

Про це заявили міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та угорська нафтова компанія MOL, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія MOL, яка управляє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, заявила про надходження російської нафти в обидві країни, проте деталей не розкрила.

Зі свого боку Сакова підтвердила, що Словаччина почала знову імпортувати російську нафту.

"Сподіваюся, робота залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - додала вона.

Удари по "Дружбі"

Нагадаємо, українські захисники за останній час уже кілька разів атакували інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території Росії. Унаслідок таких ударів постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину призупинялося.

На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав погрожувати, що якщо удари продовжаться, Угорщина припинить експорт електроенергії в Україну.

Також сьогодні, 28 серпня, угорська влада оголосила, що командувачу Силами безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді заборонили в'їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.

У відповідь український воїн зазначив, що угорські гроші за російську нафту потім ідуть на виробництво дронів і ракет, якими країна-агресор б'є по мирних містах України.

Російська Федерація Угорщина Дружба Війна в Україні
