Угорщина і Словаччина відновили імпорт нафти через "Дружбу"

Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба" після перерви, яку спричинила українська атака.

Про це заявили міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та угорська нафтова компанія MOL, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія MOL, яка управляє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, заявила про надходження російської нафти в обидві країни, проте деталей не розкрила.

Зі свого боку Сакова підтвердила, що Словаччина почала знову імпортувати російську нафту.

"Сподіваюся, робота залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - додала вона.