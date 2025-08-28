Венгрия и Словакия возобновили импорт нефти через "Дружбу"

Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть через трубопровод "Дружба" после перерыва, который вызвала украинская атака.

Об этом заявили министр экономики Словакии Дениса Сакова и венгерская нефтяная компания MOL, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания MOL, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, заявила о поступлении российской нефти в обе страны, однако деталей не раскрыла.

В свою очередь Сакова подтвердила, что Словакия начала снова импортировать российскую нефть.

"Надеюсь, работа останется стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - добавила она.