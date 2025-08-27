ua en ru
ЄС може вперше запровадити вторинні санкції проти Росії, - Bloomberg

Середа 27 серпня 2025 22:20
UA EN RU
ЄС може вперше запровадити вторинні санкції проти Росії, - Bloomberg Фото: у ЄС обговорюють вторинні санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз розглядає можливість запровадити вторинні санкції проти Росії, щоб треті країни не могли допомагати їй ухилятися від уже запроваджених обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій.

Цей інструмент ухвалений у 2023 році, але досі не використаний. Він передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Як повідомляє Bloomberg, відповідні обговорення триватимуть на тлі підготовки наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Він міститиме нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей.

Окремо міністри закордонних справ країн ЄС обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів. Ці обговорення проходитимуть у неформальному форматі та не будуть зосереджені безпосередньо на новому пакеті санкцій.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.

На фоні цього процесу Україна передала Брюсселю свої пропозиції щодо того, що має бути включено до нового списку обмежувальних заходів, повідомив уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк.

Зазначається, що 19-й пакет санкцій, який має бути представлений вже у вересні, спрямований на "тіньовий флот" та компанії, що допомагають Росії обходити обмеження.

Найбільш болісними для Москви можуть бути вторинні санкції - проти компаній або країн, які ведуть бізнес із РФ, але реальний вплив на економіку Кремля створюють США.

