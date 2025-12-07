Угорщина і Словаччина оскаржать план ЄС проти російських енергоносіїв

Угорщина та Словаччина звертатимуться до Європейського суду, щоб оскаржити план ЄС про заборону імпорту російських газу та нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у соцмережі Х.
Петер Сійятро попередив: щойно наступного тижня план RePowerEU буде ухвалено, угорська сторона разом зі словацькою подасть до Європейського суду клопотання про скасування та проситиме про призупинення дії постанови на час судового розгляду.
"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін", - написав він.
Сійятро назвав цю постанову "масштабним юридичним шахрайством".
Документ, на його думку, "явно є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".
Він вважає, що план також суперечить договорам ЄС, згідно з якими енергетична політика визначена як питання національної компетенції держав.
Рада ЄС 20 жовтня більшістю голосів підтримала запуск механізму RePowerEU, який передбачає поетапну та повну відмову Євросоюзу від російського викопного палива.
Проти рішення виступили Угорщина та Словаччина. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує обмеження на поставки російської нафти, оскільки такі заходи, за його словами, можуть поставити під загрозу енергетичну безпеку країни.
З огляду на те, що Угорщина та Словаччина регулярно блокують нові обмеження проти Росії, Єврокомісія запропонувала змінити порядок ухвалення санкцій.
Замість одноголосної підтримки запрпонували запровадити голосування більшістю країн-членів ЄС.