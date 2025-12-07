Угорщина і Словаччина оскаржать план ЄС проти російських енергоносіїв

Петер Сійятро попередив: щойно наступного тижня план RePowerEU буде ухвалено, угорська сторона разом зі словацькою подасть до Європейського суду клопотання про скасування та проситиме про призупинення дії постанови на час судового розгляду.

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін", - написав він.

Сійятро назвав цю постанову "масштабним юридичним шахрайством".

Документ, на його думку, "явно є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".

Він вважає, що план також суперечить договорам ЄС, згідно з якими енергетична політика визначена як питання національної компетенції держав.