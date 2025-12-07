Венгрия и Словакия обжалуют план ЕС против российских энергоносителей

Петер Сийятро предупредил: как только на следующей неделе план RePowerEU будет принят, венгерская сторона вместе со словацкой подаст в Европейский суд ходатайство об отмене и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства .

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен", - написал он.

Сийятро назвал это постановление "масштабным юридическим мошенничеством".

Документ, по его мнению, "явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".

Он считает, что план также противоречит договорам ЕС, согласно которым энергетическая политика определена как вопрос национальной компетенции государств.