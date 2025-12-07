Венгрия и Словакия обжалуют план ЕС против российских энергоносителей

Венгрия и Словакия будут обращаться в Европейский суд, чтобы обжаловать план ЕС о запрете импорта российских газа и нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсети Х.
Петер Сийятро предупредил: как только на следующей неделе план RePowerEU будет принят, венгерская сторона вместе со словацкой подаст в Европейский суд ходатайство об отмене и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства .
"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен", - написал он.
Сийятро назвал это постановление "масштабным юридическим мошенничеством".
Документ, по его мнению, "явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".
Он считает, что план также противоречит договорам ЕС, согласно которым энергетическая политика определена как вопрос национальной компетенции государств.
Совет ЕС 20 октября большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива.
Против решения выступили Венгрия и Словакия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничения на поставки российской нефти, поскольку такие меры, по его словам, могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.
Учитывая то, что Венгрия и Словакия регулярно блокируют новые ограничения против России, Еврокомиссия предложила изменить порядок принятия санкций.
Вместо единогласной поддержки предложили ввести голосование большинством стран-членов ЕС.