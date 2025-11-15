Угорщина дасть свою частку з фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ, - Сійярто

Угорсько-українські відносини

Нагадаємо, днями стало відомо, що уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні нібито через новий корупційний скандал в енергетичній сфері. Про це заявив сам прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Дякуємо, але ми не хочемо мати до цього жодного стосунку. Ми не надсилатимемо гроші угорського народу до України. Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам та шантажу українського президента. Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - заявив він.

Як відомо, відносини Угорщини та України досить напружені - Будапешт не раз блокував антиросійські рішення в європейських структурах, а також вступ України до ЄС. Також Будапешт не має наміру відмовлятись від енергоносіїв РФ, що живить економіку агресора.

У вересні президент Володимир Зеленський заявляв, що позиція Угорщини щодо блокування вступу України до ЄС виглядає дивною, адже навіть РФ вже не проти цього.