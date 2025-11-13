ua en ru
В Угорщині зробили цинічну заяву щодо допомоги Україні: у МЗС відповіли

Четвер 13 листопада 2025 13:29
В Угорщині зробили цинічну заяву щодо допомоги Україні: у МЗС відповіли Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні нібито через новий корупційний скандал в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Twitter речника глави МЗС України Георгія Тихого.

"Золота ілюзія України розвалюється. Викрито мережу воєнної мафії з незліченними зв'язками з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже пішов у відставку, а головний підозрюваний утік з країни", - заявив Орбан.

За його словами, брюссельська еліта нібито хоче влити гроші європейських платників податків.

"Дякуємо, але ми не хочемо мати до цього жодного стосунку. Ми не надсилатимемо гроші угорського народу до України. Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам та шантажу українського президента. Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Що кажуть у МЗС

У Міністерстві зовнішніх справ України підготували відповідь на цинічну заяву Орбана, та нагадали угорському політику про його корупційні скандали з минулого.

"Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - підкреслив Тихий.

Що передувало

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", якого називають близьким другом президента Зеленського. Слідчі дії також відбулися у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.

За версією слідства, в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". У разі відмови загрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Кошти, за даними НАБУ, легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, де пройшло близько 100 мільйонів доларів. Офіс належав родині колишнього народного депутата та нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Більш детально про скандальну корупційну схему в "Енергоатомі" - у матеріалі РБК-Україна.

