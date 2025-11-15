Венгрия даст свою долю из фонда мира армии Ливана, а не ВСУ, - Сийярто

Венгерско-украинские отношения

Напомним, на днях стало известно, что правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом заявил сам премьер-министр Виктор Орбан.

"Спасибо, но мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа в Украину. После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора наконец понять, куда на самом деле идут их деньги", - заявил он.

Как известно, отношения Венгрии и Украины достаточно напряженные - Будапешт не раз блокировал антироссийские решения в европейских структурах, а также вступление Украины в ЕС. Также Будапешт не намерен отказываться от энергоносителей РФ, питающих экономику агрессора.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что позиция Венгрии по блокированию вступления Украины в ЕС выглядит странной, ведь даже РФ уже не против этого.