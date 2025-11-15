Угорщина дасть свою частку з фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ, - Сійярто

Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" у розмірі 1,5 млн євро на допомогу армії Лівану, а не на користь Збройним силам України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Слід зазначити, що про аналогічне рішення угорський міністр вже повідомляв також у лютому цього року. Тоді анонсувалося, що Будапешт підтримає ліванську армію 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

"Національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і що стабільність Лівану є ключем до цього. Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану", повідомив Сійярто у підписі до фото з Раггі.

Глава МЗС Угорщини написав, що він сказав міністру закордонних справ Лівана Юссефу Раггі наступне:

Угорсько-українські відносини

Нагадаємо, днями стало відомо, що уряд Угорщини більше не надаватиме гроші Україні нібито через новий корупційний скандал в енергетичній сфері. Про це заявив сам прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Дякуємо, але ми не хочемо мати до цього жодного стосунку. Ми не надсилатимемо гроші угорського народу до України. Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам та шантажу українського президента. Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - заявив він.

Як відомо, відносини Угорщини та України досить напружені - Будапешт не раз блокував антиросійські рішення в європейських структурах, а також вступ України до ЄС. Також Будапешт не має наміру відмовлятись від енергоносіїв РФ, що живить економіку агресора.

У вересні президент Володимир Зеленський заявляв, що позиція Угорщини щодо блокування вступу України до ЄС виглядає дивною, адже навіть РФ вже не проти цього.