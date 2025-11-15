ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венгрия даст свою долю из фонда мира армии Ливана, а не ВСУ, - Сийярто

Суббота 15 ноября 2025 01:14
UA EN RU
Венгрия даст свою долю из фонда мира армии Ливана, а не ВСУ, - Сийярто Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.com photos)
Автор: Маловичко Юлия

Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млн евро на помощь армии Ливана, а не в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Глава МИД Венгрии написал, что он сказал министру иностранных дел Ливана Юссефу Рагги следующее:

"Национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана", сообщил Сийярто в подписи к фото с Рагги.

Следует отметить, что об аналогичном решении венгерский министр уже сообщал также в феврале этого года. Тогда анонсировалось, что Будапешт поддержит ливанскую армию 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

Венгерско-украинские отношения

Напомним, на днях стало известно, что правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом заявил сам премьер-министр Виктор Орбан.

"Спасибо, но мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа в Украину. После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора наконец понять, куда на самом деле идут их деньги", - заявил он.

Как известно, отношения Венгрии и Украины достаточно напряженные - Будапешт не раз блокировал антироссийские решения в европейских структурах, а также вступление Украины в ЕС. Также Будапешт не намерен отказываться от энергоносителей РФ, питающих экономику агрессора.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что позиция Венгрии по блокированию вступления Украины в ЕС выглядит странной, ведь даже РФ уже не против этого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Венгрия Ливан
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт