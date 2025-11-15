Венгрия даст свою долю из фонда мира армии Ливана, а не ВСУ, - Сийярто

Венгрия направит свою долю из "Европейского фонда мира" в размере 1,5 млн евро на помощь армии Ливана, а не в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Следует отметить, что об аналогичном решении венгерский министр уже сообщал также в феврале этого года. Тогда анонсировалось, что Будапешт поддержит ливанскую армию 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

"Национальным интересом безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю Европейского фонда мира для вооружения Украины. Вместо этого мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана", сообщил Сийярто в подписи к фото с Рагги.

Венгерско-украинские отношения

Напомним, на днях стало известно, что правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере. Об этом заявил сам премьер-министр Виктор Орбан.

"Спасибо, но мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа в Украину. После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора наконец понять, куда на самом деле идут их деньги", - заявил он.

Как известно, отношения Венгрии и Украины достаточно напряженные - Будапешт не раз блокировал антироссийские решения в европейских структурах, а также вступление Украины в ЕС. Также Будапешт не намерен отказываться от энергоносителей РФ, питающих экономику агрессора.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что позиция Венгрии по блокированию вступления Украины в ЕС выглядит странной, ведь даже РФ уже не против этого.