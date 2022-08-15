Уголовные авторитеты РФ хотели вступить в добровольческие батальоны Киева, - СБУ
В Киеве СБУ задержала криминальных авторитетов из России, которые пытались вступить в добровольческих батальонов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.
"Один из задержанных оказался гражданином России, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство", - пишет пресс-служба СБУ.
Другим преступником оказался российский рецидивист, неоднократно приговорен к заключению, в том числе и за убийство. На территории нашей страны он также находился нелегально.
"С целью недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала жительницу Киева, которая сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных.
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