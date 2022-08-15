Кримінальні авторитети РФ хотіли вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ

В Києві СБУ затримала кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Один із затриманих виявився громадянином Росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави", - пише пресслужба СБУ.

Іншим злочинцем виявився російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі й за вбивство. На території нашої країни він також перебував нелегально.

"З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України", - додає пресслужба.