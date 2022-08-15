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Кримінальні авторитети РФ хотіли вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ

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Понеділок 15 серпня 2022 13:08
Кримінальні авторитети РФ хотіли вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ Фото: СБУ викрила кримінальних авторитетів РФ, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві СБУ затримала кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Один із затриманих виявився громадянином Росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави", - пише пресслужба СБУ.

Іншим злочинцем виявився російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі й за вбивство. На території нашої країни він також перебував нелегально.

"З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала жительку Києва, яка співпрацювала з ФСБ Росії та передавала ворогу дані про українських військових.

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