Кримінальні авторитети РФ хотіли вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ
В Києві СБУ затримала кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.
"Один із затриманих виявився громадянином Росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави", - пише пресслужба СБУ.
Іншим злочинцем виявився російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі й за вбивство. На території нашої країни він також перебував нелегально.
"З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала жительку Києва, яка співпрацювала з ФСБ Росії та передавала ворогу дані про українських військових.
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