В Киеве женщина передавала ФСБ данные о военных. Ее задержали "на горячем"
Жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, женщина систематически фотографировала и снимала на видео места в столице и Киевской области, где размещались ВСУ. Информацию киевлянка передавала куратору из ФСБ.
Враг использовал данные для корректировки ракетных и авиационных ударов.
Осведомительницу задержали, когда она снимала воинскую часть. Во время обысков у нее обнаружили технику и другие средства связи. Женщине уже объявили подозрение по факту распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения.
Напомним, что СБУ задержали агента ФСБ, который корректировал ракетный удар по Харьковской ОГА.
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