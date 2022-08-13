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В Киеве женщина передавала ФСБ данные о военных. Ее задержали "на горячем"

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Киев, Суббота 13 августа 2022 13:04
В Киеве женщина передавала ФСБ данные о военных. Ее задержали "на горячем" Фото: в Киеве задержали вражеского информатора (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, женщина систематически фотографировала и снимала на видео места в столице и Киевской области, где размещались ВСУ. Информацию киевлянка передавала куратору из ФСБ.

Враг использовал данные для корректировки ракетных и авиационных ударов.

Осведомительницу задержали, когда она снимала воинскую часть. Во время обысков у нее обнаружили технику и другие средства связи. Женщине уже объявили подозрение по факту распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения.

Напомним, что СБУ задержали агента ФСБ, который корректировал ракетный удар по Харьковской ОГА.

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