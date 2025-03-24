Угода Трампа щодо мінералів України містить важливу ваду, - WSJ

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий для поставок Україні більшої кількості зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни. Але реалізувати план на практиці може бути не так просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як наголошується в публікації, багато мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, розташовані в районах, окупованих Росією або тих, які перебувають під загрозою наступу Москви.

"У результаті доступ до цінних українських природних ресурсів залежатиме, принаймні частково, від битви за східну Україну, де російські війська наразі просуваються повільно, але впевнено", - ідеться в статті.

Хоча родовища рідкісноземельних металів було виявлено в декількох частинах України, проте найбільше відоме родовище знаходиться на території біля лінії фронту на сході України, пише WSJ.

Експерти висловили скептицизм щодо того, що деякі з українських мінералів, включно з рідкісноземельними металами, можуть бути видобуті в будь-який час у найближчому майбутньому.

"Найбільший недолік цього плану полягає в тому, що більшість запасів розташовані в районах України, які перебувають під контролем Росії або дуже близько до лінії фронту, а це означає, що ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", - вважає казав Вольф-Крістіан Паєс із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Крім того, видобуток рідкоземельних металів обходиться дуже дорого, а відомі родовища в Україні набагато менші, ніж у США, додав Джордж Інгалл, ціновий аналітик Benchmark Minerals Intelligence.

Угода зі США

Нагадаємо, уряд України схвалив текст рамкової угоди про створення спільного інвестиційного фонду, куди передаватимуться доходи від природних ресурсів України. Кабмін уповноважив підписати угоду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Угода мала бути підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого. Однак його зустріч із президентом США Дональдом Трампом закінчилася скандалом, після чого Зеленський залишив Білий дім без підписаної угоди.

Після цього уряд України знову висловив готовність підписати цю угоду.