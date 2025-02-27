ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США

Україна, Четвер 27 лютого 2025 12:49
UA EN RU
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США Фото: уряд визначив уповноважених підписати угоду зі США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив уповноважених підписати двосторонньою угоду "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови" зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 26 лютого 2025 р. № 164-р.

Уряд уповноважив підписати угоду першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки. В присутності президентів представник уряду підпише цей договір.

Угода зі США

Нагадаємом, Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Як повідомив Шмигаль, в угоді є шість ключових моментів:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох країн;
  • українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;
  • США будуть робити внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;
  • зібрані Фондом кошти інвестуватимуться виключно у проекти відновлення України;
  • в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив цей документ. "Головні питання, які піднімав саме я, - вони там звучать дуже непогано. Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", - сказав він.

За його словами, "фонд цей україно-американський, а не тільки американський".

Президент також повідомив, наступний документ буде складніший та передбачає ратифікацію у Верховній раді. "Тут Україна має розібратися з ліцензіями, аудит де що лежить. 50% іде в фонд. Наступні договори будуть говорити, як може працювати партнерство", - пояснив він.

За даними джерел видання The Economist, знайомих із переговорами, Зеленський не має наміру підписувати другу, повнішу угоду, якщо вона не міститиме гарантій безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації