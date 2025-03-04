Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду зі США про корисні копалини

Україна готова підписати рамкову угоду із США про видобуток корисних копалин в Україні. Київ чекає сигналів по дипломатичних каналах про готовність Вашингтону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

"Меседжі зі сторони США, що вони готові підписувати цю угоду і з нашої сторони. Однозначний меседж: ми готові підписувати цю першу угоду стосовно створення спільного інвестиційного фонду", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що уряд погодив цю угоду, і це спільна позиція, президента, уряду і парламенту, що ця угода має бути підписана.

"Ми готові до комунікації, розмови, готові приїхати підписати. Очікуємо зараз зворотного зв'язку. Публічно цей зворотній зв'язок, ці позитивні сигнали ми маємо, очікуємо на дипломатичному рівні конкретних домовленостей", - розповів Шмигаль.

Угода зі США

Нагадаємо, уряд України схвалив текст рамкової угоди про створення спільного інвестиційного фонду, куди будуть передаватися доходи від природних ресурсів України. Кабмін уповноважив підписати угоду першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Угода повинна була бути підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого. Однак його зустріч з президентом США Дональдом Трампом закінчилася скандалом, після чого Зеленський залишив Білий дім без підписаної угоди.

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц заявив, що Трамп відкритий до відновлення переговорів щодо природних ресурсів з Зеленським, якщо президент України змінить свою позицію.