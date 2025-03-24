Сделка Трампа по минералам Украины содержит важный изъян, - WSJ

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он открыт для поставок Украине большего количества оружия в обмен на доступ к минеральным ресурсам страны. Но реализовать план на практике может быть не так просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечается в публикации, многие из минералов, представляющих наибольший интерес для США, находятся в районах, оккупированных Россией или находящихся под угрозой наступления Москвы.

"В результате доступ к ценным украинским природным ресурсам будет зависеть, по крайней мере частично, от битвы за восточную Украину, где российские войска в настоящее время продвигаются медленно, но уверенно", - говорится в статье.

Хотя месторождения редкоземельных металлов были обнаружены в нескольких частях Украины, однако крупнейшее известное месторождение находится на территории у линии фронта на востоке Украины, пишет WSJ.

Эксперты выразили скептицизм в отношении того, что некоторые из украинских минералов, включая редкоземельные металлы, могут быть добыты в любое время в ближайшем будущем.

"Самый большой недостаток этого плана заключается в том, что большинство запасов расположены в районах Украины, находящихся под контролем России или очень близко к линии фронта, а это означает, что никто не сможет добывать и перерабатывать материалы. Эти активы будут труднодоступны без прочного мира на Украине. Прекращения огня недостаточно", - считает казал Вольф-Кристиан Паес из Международного института стратегических исследований.

Кроме того, добыча редкоземельных металлов обходится очень дорого, а известные месторождения в Украине намного меньше, чем в США, добавил Джордж Ингалл, ценовой аналитик Benchmark Minerals Intelligence.

Сделка с США

Напомним, правительство Украины одобрило текст рамочного соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, куда будут передаваться доходы от природных ресурсов Украины. Кабмин уполномочил подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Соглашение должно было быть подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул Белый дом без подписанного соглашения.

После этого правительство Украины вновь выразило готовность подписать это соглашение.