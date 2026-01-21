"Угода про процвітання" України узгоджена на технічному рівні, - Качка

План відновлення або "Угода про процвітання"

Зазначимо, що план відновлення України або ж "Угода про процвітання" передбачає залучення сотень мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію країни за участі міжнародних партнерів. Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла, промисловості та модернізацію економіки з фокусом на реформи, безпеку й інтеграцію до ЄС.

Передбачалось, що на форумі в Давосі США та Україна підпишуть "Угоду про процвітання" України. Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.

Що передувало

Раніше The Telegraph із посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За даними видання, Зеленський хотів вирушити до Вашингтона для фіналізації економічної угоди і домовленостей щодо гарантій безпеки після війни.

Але союзники з так званої "коаліції охочих" переконали його відмовитися від візиту до Білого дому і запропонували Давос як "більш підходяще" місце для зустрічі з Трампом.