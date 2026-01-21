"Соглашение о процветании" Украины согласовано на техническом уровне, - Качка

"Соглашение о процветании" Украины, которая нуждается в сотнях миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, документ может быть подписан "в любой день".
Однако вице-премьер воздержался от конкретных прогнозов относительно сроков подписания соглашения, отметив, что они могут зависеть от дальнейшей работы над вопросами безопасности. При этом Качка выразил надежду, что процесс не затянется и договоренности будут достигнуты в сжатые сроки.
Он также уточнил, что речь идет о трехстороннем документе.
Отметим, что план восстановления Украины или "Соглашение о процветании" предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию страны при участии международных партнеров. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья, промышленности и модернизации экономики с фокусом на реформы, безопасность и интеграцию в ЕС.
Предполагалось, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут "Соглашение о процветании" Украины. Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.
В свою очередь представитель США рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке.
Ранее The Telegraph со ссылкой на источники писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать "план процветания" Украины на 800 млрд долларов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По данным издания, Зеленский хотел отправиться в Вашингтон для финализации экономического соглашения и договоренностей по гарантиям безопасности после войны.
Но союзники из так называемой "коалиции желающих" убедили его отказаться от визита в Белый дом и предложили Давос как "более подходящее" место для встречи с Трампом.