Угода про природні ресурси України: Bloomberg дізналося, кого Київ відправить до Вашингтона

До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня. Переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа потребують технічних консультацій на даному етапі, повідомили два чиновники, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори не є публічними.

Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування щодо переговорів, повідомили вони.

Візит має відбутися 11-12 квітня, додали джерела. Представник МЗС підтвердив, що візит відбудеться, але відмовився надати додаткові подробиці. Міністерство економіки не відповіло на запит про коментар.

Умови угоди

Як зазначає Bloomberg, Київ чекає на кращі умови в очікуваній угоді з Вашингтоном, яка може зобов'язати розорену війною країну передати США половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки. Трамп і офіційні особи США розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Росії.

Але Україна відмовляється визнавати цю допомогу як борг. Київ прагне більших інвестицій США в рамках угоди про розподіл прибутку і також стурбований тим, що ця угода і привілеї, які вона надасть США, можуть ускладнити його заявку на вступ до ЄС.

Київ балансує на межі, утримуючись від будь-якої жорсткої публічної критики Вашингтона або Трампа, водночас намагаючись зберегти послаблення підтримки США у своїй тривалій боротьбі проти вторгнення Росії.

Майбутній візит делегації України слідує за онлайн-переговорами між Вашингтоном і Києвом наприкінці березня. Ці переговори відбулися після того, як США направили проєкт угоди, яку вони хочуть підписати з Києвом.

Переговори України зі США щодо інвестиційної угоди збіглися з мирними переговорами, які проводилися за посередництва команди Трампа в Саудівській Аравії, хоча ці зусилля, схоже, дещо втратили імпульс. У той час як Україна і Росія домовилися про тимчасове часткове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, авіаудари тривають, і внаслідок останнього російського обстрілу в середу в місті Кривий Ріг загинуло щонайменше 20 мирних жителів.

Історія угоди

Нагадаємо, Вашингтон у березні передав Києву новий проєкт угоди про природні ресурси України. Як зазначає The Washington Post, проєкт має такий вигляд, ніби "Україна була у війні зі США, програла, її захопили і тепер вона має платити довічні репарації".

Наприкінці лютого уряд України схвалив текст рамкової угоди про створення спільного інвестиційного фонду, куди передаватимуть доходи від природних ресурсів України. Кабмін уповноважив підписати угоду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Угода мала бути підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого. Однак його зустріч із президентом США Дональдом Трампом закінчилася скандалом, після чого Зеленський залишив Білий дім без підписаної угоди.

Після цього уряд України знову висловив готовність підписати цю угоду.