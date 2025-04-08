Сделка о природных ресурсах Украины: Bloomberg узнало, кого Киев отправит в Вашингтон

В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня. Переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций на данном этапе, сообщили два чиновника, попросившие не называть их имен, поскольку переговоры не являются публичными.

Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам, сообщили они.

Визит должен состояться 11-12 апреля, добавили источники. Представитель МИД подтвердил, что визит состоится, но отказался предоставить дополнительные подробности. Министерство экономики не ответило на запрос о комментарии.

Условия сделки

Как отмечает Bloomberg, Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать разоренную войной страну передать США половину будущих доходов от значительной части своей экономики. Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России.

Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг. Киев стремится к более крупным инвестициям США в рамках сделки о разделе прибыли и также обеспокоен тем, что эта сделка и привилегии, которые она предоставит США, могут осложнить его заявку на вступление в ЕС.

Киев балансирует на грани, воздерживаясь от какой-либо жесткой публичной критики Вашингтона или Трампа, одновременно пытаясь сохранить слабеющую поддержку США в своей продолжающейся борьбе против вторжения России.

Предстоящий визит делегации Украины следует за онлайн-переговорами между Вашингтоном и Киевом в конце марта. Эти переговоры состоялись после того, как США направили проект соглашения, которое они хотят подписать с Киевом.

Переговоры Украины с США по инвестиционному соглашению совпали с мирными переговорами, которые проводились при посредничестве команды Трампа в Саудовской Аравии, хотя эти усилия, похоже, несколько утратили импульс. В то время как Украина и Россия договорились о временном частичном прекращении огня по энергетической инфраструктуре, авиаудары продолжаются, и в результате последнего российского обстрела в среду в городе Кривой Рог погибло по меньшей мере 20 мирных жителей.

История сделки

Напомним, Вашингтон в марте передал Киеву новый проект соглашения о природных ресурсах Украины. Как отмечает The Washington Post, проект выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

В конце февраля правительство Украины одобрило текст рамочного соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, куда будут передаваться доходы от природных ресурсов Украины. Кабмин уполномочил подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Соглашение должно было быть подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом, после чего Зеленский покинул Белый дом без подписанного соглашения.

После этого правительство Украины вновь выразило готовность подписать это соглашение.