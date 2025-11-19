Угода про припинення війни в Україні може бути погоджена вже найближчим часом, - Politico

Рамкову угоду про припинення війни Росії проти України можуть погодити вже найближчим часом. Її представлять Україні та Євросоюзу, як прийняте рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними видання із посиланням на високопоставленого представника Білого дому, команда американського президента Дональда Трампа проводила переговори з Москвою без участі Євросоюзу та України. Підсумок переговорів Києву Білий дім збирається подати вже як підсумкове та прийняте рішення.
За словами джерела Politico, на президента України Володимира Зеленського нібито тиснуть внутрішні корупційні скандали, а також просування армії РФ одразу на кількох напрямках. У США впевнені, що цих причин українська влада буде змушена прийняти запропоновані умови.
Зазначається, що Зеленському новий план США можуть представити вже завтра, 20 листопада, під час зустрічі з делегацією американських військових.
Раніше видання Axios писало, що США та РФ обговорюють мирний план із 28 пунктів, до якого входять чотири категорії: мир в Україні, гарантії її безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США, РФ та України.
Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа таємно консультується з Росією, щоб розробити новий план з припинення війни в Україні. Він складатиметься з 28 пунктів.
Як пише Axios, план США з 28 пунктів натхненний успішними зусиллями президента США Дональда Трампа з досягнення мирної угоди щодо Гази. Водночас видання пише, що поки незрозуміло, як план підходить до такого складного питання, як території.
За словами американського чиновника, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Причому він уже обговорив його з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.
Американський чиновник підтвердив, що Білий дім почав інформувати про новий план не тільки українських, а й європейських чиновників. При цьому адміністрація Трампа вважає, що є реальний шанс привернути на свій бік Україну та європейців, і що план буде адаптуватися на основі пропозицій різних сторін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України сьогодні, 19 листопада, прибув з робочим візитом до Туреччини. В аеропорту його зустрів, зокрема, секретар РНБО Рустем Умеров.
Як відомо, сьогодні плануються переговори Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зеленський раніше повідомив, що вирушить до Туреччини, щоб "активізувати" переговори та запропонувати партнерам "напрацьовані рішення", а також відновити обмін військовополоненими.