Угода про припинення війни в Україні може бути погоджена вже найближчим часом, - Politico

За даними видання із посиланням на високопоставленого представника Білого дому, команда американського президента Дональда Трампа проводила переговори з Москвою без участі Євросоюзу та України. Підсумок переговорів Києву Білий дім збирається подати вже як підсумкове та прийняте рішення.

За словами джерела Politico, на президента України Володимира Зеленського нібито тиснуть внутрішні корупційні скандали, а також просування армії РФ одразу на кількох напрямках. У США впевнені, що цих причин українська влада буде змушена прийняти запропоновані умови.

Зазначається, що Зеленському новий план США можуть представити вже завтра, 20 листопада, під час зустрічі з делегацією американських військових.

Раніше видання Axios писало, що США та РФ обговорюють мирний план із 28 пунктів, до якого входять чотири категорії: мир в Україні, гарантії її безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США, РФ та України.