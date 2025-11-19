Соглашение об окончании войны в Украине может быть согласовано в ближайшее время, - Politico

Рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время. Его представят Украине и Евросоюзу, как принятое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Евросоюза и Украины. Итог переговоров Киеву Белый дом собирается подать уже как итоговое и принятое решение.
По словам источника Politico, на президента Украины Владимира Зеленского якобы давят внутренние коррупционные скандалы, а также продвижение армии РФ сразу на нескольких направлениях. В США уверены, что по этим причинам украинская власть будет вынуждена принять предложенные условия.
Отмечается, что Зеленскому новый план США могут представить уже завтра, 20 ноября, во время встречи с делегацией американских военных.
Ранее издание Axios писало, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, в который входят четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США, РФ и Украины.
Ранее стало известно, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.
Как пишет Axios, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе. В то же время издание пишет, что пока непонятно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.
По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.
Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. При этом администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины сегодня, 19 ноября, прибыл с рабочим визитом в Турцию. В аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский ранее сообщил, что отправится в Турцию, чтобы "активизировать" переговоры и предложить партнерам "наработанные решения", а также возобновить обмен военнопленными.