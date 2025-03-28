Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна

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США запропонували Україні новий договір "про природні копалини". Він фактично замінює перший проект документа, який так і не вдалося підписати у лютому. Але наразі зміст і рівень договору значно відрізняється від попереднього.

Раніше це був меморандум, який не потребує ратифікації. Зараз це змістовний документ на біль ніж 50 сторінок, який має бути ратифікований Радою. Повний текст документа ніде не оприлюднений, але деталі, які з'явилися у публічному просторі, поки не заперечуються ані в Україні, ані в США.

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що уряд отримав документ від США і Київ наразі формує свою позицію щодо проекту цієї угоди. Окрім цього, вона зазначила, що будь-які публічні дискусії щодо угоди тільки завдають шкоди та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. "Як тільки буде досягнуто консенсус, ми вийдемо з публічною позицією", – сказала вона.

Але уникнути дискусій виявилось неможливо. Зміст угоди настільки вражаючий, що одразу викликав резонанс і у влади України, і в міжнародних ЗМІ.

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко навіть має деякі сумніви щодо достовірності документа. Але, якщо це так, то називає його просто абсурдним. "Схоже на те, що це не фейк, бо цей документ складений в стилі американського права. Але 100% впевненості, що це не фейк, немає. Якщо це справді серйозна пропозиція з боку американської адміністрації, то тут виникають серйозні проблеми з точки зору того, що цей документ є абсурдним, м’яко кажучи", – зазначив Мережко.

Про що новій договір від США

Новий проект угоди передбачає створення “Американсько-українського фонду реконструкцій та інвестицій”, який буде керуватися наглядовою радою у складі 5 осіб, три з яких від США з повним правом вето, зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Перший проект стосовно рідкісноземельних металів стосувався видобутку урану, титану, літію, графіту та ін. Їх родовища переважно в Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нова угода буде охоплювати не тільки рідкісноземельні метали, а більш широкий перелік. Вона стосується всіх копалин, як тих, які вже розроблені, так і нових. "Там і нафта, і газ, і нові, і існуючі по всій території України", – зазначив Железняк. І це не тільки копалини, які у державній власності. "Мова про видобуток і державними, і приватними кампаніями", – підкреслив нардеп.

Фонд з американського боку буде складатися з грошей допомоги, які США надали Україні з 2022 року. "І вони можуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони "роялті" з Фонду перші (а потім Україна) +4%", – зазначив Железняк. Тут треба зазначити, що розмір допомоги від США поки є спірним питанням. Дональд Трамп каже іноді про 350 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський – про суму в рази меншу.

Угода безстрокова і може бути змінена чи розірвана лише з ініціативи США. Резюмуючи аналіз проекту угоди, Железняк зазначив, що фактично США отримують “право "першої ночі" на всі нові інфраструктурні проекти і право вето на продаж ресурсів.

"Це угода в стилі конкістадорів, які пропонують щось інкам", – іронізує заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, коментуючи документ. Враховуючи, що США поки не збільшують підтримку України, підписувати такий документ взагалі не варто, вважає він. "Штати не обіцяють нам жодної допомоги в майбутньому, то немає жодної причини, щоб таке здирництво підтримувати", – переконаний Фурса.

Реакція в світі на нові пропозиції США

Видання The Times припустило, що нова угода – це спроба адміністрації президента США Дональда Трампа встановити контроль за природними ресурсами України в обмін на посередництво у припиненні вогню. "Українські офіційні особи висловили побоювання, що такі вимоги можуть перетворити країну на васала Вашингтона", – зазначає видання.

Німецьке видання Welt зазначає, що угода між США та Україною щодо розробки природних ресурсів викликала критику, оскільки деякі розглядають її як спробу США поводитися з Україною як із васальною державою, отримуючи несправедливі переваги з домовленості. Відсутність опублікованих деталей угоди, зазначає видання, породила спекуляції та невдоволення щодо балансу сил та ролі України у цій угоді. Критики стверджують, що угода є економічно та політично односторонньою і підриває суверенітет України.

Financial Times зазначила, що нова угода США дозволяє контролювати критично важливі мінерали та енергетичні ресурси України без надання будь-яких гарантій безпеки.

Експерти зазначають, що запропонована угода не передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку США. Це викликає занепокоєння, оскільки Україна може передати контроль за своїми ресурсами без отримання відповідних зобов'язань щодо захисту. ​

Основні загрози нового договору

Можна вже зараз виділити кілька основних загроз від запропонованого Україні договору з США. Перш за все, це загроза суверенітету та економічна залежність. Такі загрози обумовлені тим, що США фактично будуть мати повний контроль над енергетичною та видобувною галузями. Це може призвести до збільшення залежності України від зовнішнього управління та обмеження її здатності самостійно розпоряджатися своїми ресурсами. ​

Друга проблема стосується наповнення держбюджету через несправедливі умови розподілу прибутків. Надходження від користування надрами та від прибутків компаній енергетичної сфери йшли і йдуть до держбюджету. Згідно з запропонованими США умовами, зараз вони мають надходити до Фонду реконструкцій та інвестицій. Ці зміни призведуть до повного перегляду співпраці України з МВФ та створять бюджетні ризики.

З великою вірогідністю, проект від США – не остання версія договору. Документ буде відпрацьовуватися у співпраці з українськими фахівцями, а якість його фінального варіанту буде залежати від майстерності перемовників. Тим часом США публічно підганяють Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент днями заявив, що підписання угоди може відбутися вже наступного тижня. Тоді як Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що про підписання говорити ще зарано.

При підготовці тексту використовувалися публікації західних ЗМІ, заяви віцепрем'єрки, міністра економіки Юлії Свириденко, голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, нардепа Ярослава Железняка, коментар заступника директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси.