Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина

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США предложили Украине новый договор "о природных ископаемых". Он фактически заменяет первый проект документа, который так и не удалось подписать в феврале. Но сейчас содержание и уровень договора значительно отличается от предыдущего.

Ранее это был меморандум, который не требует ратификации. Сейчас это содержательный документ на более чем 50 страниц, который должен быть ратифицирован Радой. Полный текст документа нигде не обнародован, но детали, которые появились в публичном пространстве, пока не отрицаются ни в Украине, ни в США.

Вице-премьер Юлия Свириденко подтвердила, что правительство получило документ от США и Киев сейчас формирует свою позицию по проекту этой сделки. Кроме этого, она отметила, что любые публичные дискуссии по соглашению только наносят вред и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. "Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", – сказала она.

Но избежать дискуссий оказалось невозможно. Содержание сделки настолько впечатляющее, что сразу вызвало резонанс и у властей Украины, и в международных СМИ.

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко даже имеет некоторые сомнения относительно достоверности документа. Но, если это так, то называет его просто абсурдным. "Похоже на то, что это не фейк, потому что этот документ составлен в стиле американского права. Но 100% уверенности, что это не фейк, нет. Если это действительно серьезное предложение со стороны американской администрации, то возникают серьезные проблемы с точки зрения того, что этот документ является абсурдным, мягко говоря", – отметил Мережко.

О чем новый договор от США

Новый проект соглашения предусматривает создание "Американско-украинского фонда реконструкций и инвестиций", который будет управляться наблюдательным советом в составе 5 человек, три из которых от США с полным правом вето, отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Первый проект по редкоземельным металлам касался добычи урана, титана, лития, графита и др. Их месторождения преимущественно в Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Новое соглашение будет охватывать не только редкоземельные металлы, а более широкий перечень. Оно касается всех ископаемых, как тех, которые уже разработаны, так и новых. "Там и нефть, и газ, и новые, и существующие по всей территории Украины", – отметил Железняк. И это не только ископаемые, которые в государственной собственности. "Речь о добыче и государственными, и частными кампаниями", – подчеркнул нардеп.

Фонд с американской стороны будет состоять из денег помощи, которые США предоставили Украине с 2022 года. "И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они "роялти" из Фонда первые (а потом Украина) +4%", – отметил Железняк. Здесь надо отметить, что размер помощи от США пока является спорным вопросом. Дональд Трамп говорит иногда о 350 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский - о сумме в разы меньшей.

Соглашение бессрочное и может быть изменено или расторгнуто только по инициативе США. Резюмируя анализ проекта соглашения, Железняк отметил, что фактически США получают "право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов.

"Это соглашение в стиле конкистадоров, которые предлагают что-то инкам", – иронизирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя документ. Учитывая, что США пока не увеличивают поддержку Украины, подписывать такой документ вообще не стоит, считает он. "Штаты не обещают нам никакой помощи в будущем, то нет никакой причины, чтобы такое вымогательство поддерживать", – убежден Фурса.

Реакция в мире на новые предложения США

Издание The Times предположило, что новое соглашение – это попытка администрации президента США Дональда Трампа установить контроль за природными ресурсами Украины в обмен на посредничество в прекращении огня. "Украинские официальные лица выразили опасения, что такие требования могут превратить страну в вассала Вашингтона", – отмечает издание.

Немецкое издание Welt отмечает, что сделка между США и Украиной по разработке природных ресурсов вызвала критику, поскольку некоторые рассматривают его как попытку США обращаться с Украиной как с вассальным государством, получая несправедливые преимущества из договоренности. Отсутствие опубликованных деталей соглашения, отмечает издание, породило спекуляции и недовольство относительно баланса сил и роли Украины в этом соглашении. Критики утверждают, что соглашение является экономически и политически односторонним и подрывает суверенитет Украины.

Financial Times отметила, что новое соглашение США позволяет контролировать критически важные минералы и энергетические ресурсы Украины без предоставления каких-либо гарантий безопасности.

Эксперты отмечают, что предложенная сделка не предусматривает предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США. Это вызывает беспокойство, поскольку Украина может передать контроль за своими ресурсами без получения соответствующих обязательств по защите.

Основные угрозы нового договора

Можно уже сейчас выделить несколько основных угроз от предложенного Украине договора с США. Прежде всего, это угроза суверенитету и экономическая зависимость. Такие угрозы обусловлены тем, что США фактически будут иметь полный контроль над энергетической и добывающей отраслями. Это может привести к увеличению зависимости Украины от внешнего управления и ограничению ее способности самостоятельно распоряжаться своими ресурсами.

Вторая проблема касается наполнения госбюджета из-за несправедливых условий распределения доходов. Поступления от пользования недрами и от прибыли компаний энергетической сферы шли и идут в госбюджет. Согласно предложенным США условиям, сейчас они должны поступать в Фонд реконструкции и инвестиций. Эти изменения приведут к полному пересмотру сотрудничества Украины с МВФ и создадут бюджетные риски.

С большой вероятностью, проект от США – не последняя версия договора. Документ будет отрабатываться в сотрудничестве с украинскими специалистами, а качество его финального варианта будет зависеть от мастерства переговорщиков. Тем временем США публично подгоняют Украину. Министр финансов США Скотт Бессент на днях заявил, что подписание соглашения может состояться уже на следующей неделе. Тогда как Владимир Зеленский дал четко понять, что о подписании говорить еще рано.

При подготовке текста использовались публикации западных СМИ, заявления вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко, главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, нардепа Ярослава Железняка, комментарий заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы.