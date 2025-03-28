США надали проєкт угоди про природні ресурси України, - Свириденко

Про це заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

Під час години запитань до уряду Свириденко заявила, що Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле її Вашингтону. Крім того, за необхідності будуть проведені консультації з Верховною Радою.

Свириденко також сказала, що будь-які публічні дискусії щодо угоди тільки завдають шкоди та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

"Як тільки буде досягнуто консенсус, ми вийдемо з публічною позицією", - сказала вона.

Нові умови

Нагадаємо, 27 березня низка ЗМІ оприлюднили умови нового проєкту договору про природні ресурси України. Зокрема, за інформацією Financial Times, новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Дональда Трампа над прибутковими природними ресурсами України.

Документ охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою, газом і ключовими енергетичними активами на території України. США також вимагають створення спільного інвестиційного фонду, доходи від якого розподілятимуться між двома країнами. Контролювати його має наглядова рада, в якій три з п'яти місць отримають американські представники, що фактично надасть Вашингтону право вето.

У зв'язку з цим, українські чиновники висловили стурбованість, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити доходи за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.