США надали проєкт угоди про природні ресурси України, - Свириденко
Сполучені Штати надали новий проєкт угоди про використання природних ресурсів Україні. Уряд вивчає документ.
Про це заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.
Під час години запитань до уряду Свириденко заявила, що Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле її Вашингтону. Крім того, за необхідності будуть проведені консультації з Верховною Радою.
Свириденко також сказала, що будь-які публічні дискусії щодо угоди тільки завдають шкоди та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.
"Як тільки буде досягнуто консенсус, ми вийдемо з публічною позицією", - сказала вона.
Нові умови
Нагадаємо, 27 березня низка ЗМІ оприлюднили умови нового проєкту договору про природні ресурси України. Зокрема, за інформацією Financial Times, новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Дональда Трампа над прибутковими природними ресурсами України.
Документ охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою, газом і ключовими енергетичними активами на території України. США також вимагають створення спільного інвестиційного фонду, доходи від якого розподілятимуться між двома країнами. Контролювати його має наглядова рада, в якій три з п'яти місць отримають американські представники, що фактично надасть Вашингтону право вето.
У зв'язку з цим, українські чиновники висловили стурбованість, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити доходи за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.
Наприкінці лютого уряд України схвалив текст рамкової угоди про створення спільного інвестиційного фонду, куди передаватимуть доходи від природних ресурсів України. Кабмін уповноважив підписати угоду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Угода мала бути підписана під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого. Однак його зустріч із президентом США Дональдом Трампом закінчилася скандалом, після чого Зеленський залишив Білий дім без підписаної угоди.
Після цього уряд України знову висловив готовність підписати цю угоду.