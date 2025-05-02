Угода про надра: WSJ дізналося, які проєкти можуть бути реалізовані першими

За словами американських чиновників, нафтогазові проєкти в Україні, найімовірніше, будуть реалізовані першими, оскільки їх легше здійснити.

Видання зазначає, що перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду спершу повинні ратифікувати у Верховній Раді України. Також необхідно створити Інвестиційний фонд відбудови. Лише після цього Україна зможе залучати інвесторів.

WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Оскільки він зможе заявити нарешті, що українці платять за допомогу США, а не просто користуються американською щедрістю.

Також, як зазначає видання, Трамп може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території України.

Водночас американські чиновники заявили WSJ, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу щоденних російських бомбардувань.

"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", - підкреслює видання.