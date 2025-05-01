Інвестиційний фонд з угоди про надра може запрацювати через місяць-півтора, - Свириденко

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила перший віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Наше завдання зробити це як можна швидше (запустити фонд - ред.) Зараз дуже важко передбачити, але я думаю, через місяць або півтора (після ратифікації угоди в парламенті - ред.) ми маємо завдання запустити фонд", - сказала Свириденко. Вона зазначила, що Україна хоче ратифікувати угоду як можна швидше. "І, звичайно, ми хочемо фіналізувати інші технічні питання, які мають відношення до фонду", - зазначила віцепрем'єр.