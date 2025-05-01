Які галузі в Україні може перезапустити угода про надра з США: думка експерта
Угода про корисні копалини з США дасть можливість розвитку видобувної галузі в Україні. Зокрема, йдеться про нафту та газ, а також критичні мінерали, такі я графіт.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів доктор економічних наук, професор КНУ Шевченка, засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач.
"Що вже очевидно - цей документ може дати можливості для розвитку видобувної галузі в Україні. Вона - і це не секрет - далека від насичення. І те, що стосується нафти та газу, Україна може бути найбільшим постачальником газу і нафти, нафтопродуктів в Європейський Союз", - сказав Длігач.
За його словами, угода точно це має стосуватися видобутку критичних мінералів, зокрема графіту.
"І хотілося б, щоб український вплив на рішення цього фонду допомагав створенню не тільки потужностей з видобутку, але й потужностей з переробки. Про це в договорі мови не йде напряму, але те, що Україна тепер не молодший партнер в цьому фонді, а рівноправний, ми маємо однакову кількість голосів, це дає надію, що вдасться переконати наших партнерів у необхідності інвестувати й в інфраструктуру, і в логістику, і в переробні потужності", - зазначив експерт.
Угода про надра
Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає, що країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.
За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.
Детальніше про зміст угоди та що буде після її підписання - у матеріалі РБК-Україна.
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