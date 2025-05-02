Сделка о недрах: WSJ узнало, какие проекты могут быть реализованы первыми

В рамках соглашения с США о полезных ископаемых первыми в Украине, скорее всего, будут реализованы нефтегазовые проекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам американских чиновников, нефтегазовые проекты в Украине, скорее всего, будут реализованы первыми, поскольку их легче осуществить.
Издание отмечает, что прежде чем начнется поступление денег соглашение сначала должны ратифицировать в Верховной Раде Украины. Также необходимо создать Инвестиционный фонд восстановления. Только после этого Украина сможет привлекать инвесторов.
WSJ называет подписание этого соглашения дипломатической победой как Киева, так и президента США Дональда Трампа. Поскольку он сможет заявить наконец, что украинцы платят за помощь США, а не просто пользуются американской щедростью.
Также, как отмечает издание, Трамп может продолжить обмен разведданными с Украиной, чтобы защитить компании, которые будут работать на территории Украины.
В то же время американские чиновники заявили WSJ, что компании из США могут не решиться осуществлять такие инвестиции. Прежде всего из-за угрозы ежедневных российских бомбардировок.
"Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине содержится 20 из 50 видов минерального сырья, считающихся критически важными, включая титан, литий и уран", - подчеркивает издание.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает, что страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.
По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.
Свириденко также сообщила, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления Украины может заработать через месяц-полтора после ратификации соглашения с США о недрах в Верховной Раде.
Как отметил эксперт Андрей Длигач, соглашение о полезных ископаемых с США даст возможность развития добывающей отрасли в Украине. В частности, речь идет о нефти и газе, а также критических минералах, таких как графит.
Подробнее о содержании соглашения и что будет после его подписания - в материале РБК-Украина.
Как сообщалось ранее, США ожидают, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о недрах в течение недели.
Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.
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