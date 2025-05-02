Сделка о недрах: WSJ узнало, какие проекты могут быть реализованы первыми

По словам американских чиновников, нефтегазовые проекты в Украине, скорее всего, будут реализованы первыми, поскольку их легче осуществить.

Издание отмечает, что прежде чем начнется поступление денег соглашение сначала должны ратифицировать в Верховной Раде Украины. Также необходимо создать Инвестиционный фонд восстановления. Только после этого Украина сможет привлекать инвесторов.

WSJ называет подписание этого соглашения дипломатической победой как Киева, так и президента США Дональда Трампа. Поскольку он сможет заявить наконец, что украинцы платят за помощь США, а не просто пользуются американской щедростью.

Также, как отмечает издание, Трамп может продолжить обмен разведданными с Украиной, чтобы защитить компании, которые будут работать на территории Украины.

В то же время американские чиновники заявили WSJ, что компании из США могут не решиться осуществлять такие инвестиции. Прежде всего из-за угрозы ежедневных российских бомбардировок.

"Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине содержится 20 из 50 видов минерального сырья, считающихся критически важными, включая титан, литий и уран", - подчеркивает издание.