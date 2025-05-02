Угода про надра: WSJ дізналося, які проєкти можуть бути реалізовані першими
В рамках угоди зі США про корисні копалини першими в Україні, скоріш за все, будуть реалізовані нафтогазові проєкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами американських чиновників, нафтогазові проєкти в Україні, найімовірніше, будуть реалізовані першими, оскільки їх легше здійснити.
Видання зазначає, що перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду спершу повинні ратифікувати у Верховній Раді України. Також необхідно створити Інвестиційний фонд відбудови. Лише після цього Україна зможе залучати інвесторів.
WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Оскільки він зможе заявити нарешті, що українці платять за допомогу США, а не просто користуються американською щедрістю.
Також, як зазначає видання, Трамп може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території України.
Водночас американські чиновники заявили WSJ, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу щоденних російських бомбардувань.
"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", - підкреслює видання.
Угода про надра
Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає, що країни створять інвестиційний фонд, кошти до якого надходитимуть із продажу українських корисних копалин.
За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав. Зокрема, надра залишаються в українській власності.
Свириденко також повідомила, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови України може запрацювати через місяць-півтора після ратифікації угоди з США про надра у Верховній Раді.
Як зазначив експерт Андрій Длігач, угода про корисні копалини з США дасть можливість розвитку видобувної галузі в Україні. Зокрема, йдеться про нафту та газ, а також критичні мінерали, такі я графіт.
Детальніше про зміст угоди та що буде після її підписання - у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомлялося раніше, США очікують, що Верховна Рада ратифікує угоду про надра протягом тижня.
Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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